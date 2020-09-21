Найбільший в Росії онлайн-магазин Wildberries запрацював в Україні.

Нині він доступний за доменом wildberries.ua, а також мобільний додаток на iOS, йдеться у повідомленні компанії.

Нині магазин працює у восьми країнах: Росії, Україні, Польщі, Словаччини, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизії.

Читайте: Коли відбудеться відкриття магазину IKEA в Україні

У магазині торгуватимуть 3 млн найменувань товарів від 32 тис. брендів. Серед них одяг, взуття та аксесуари, іграшки, товари для спорту, а також спортивний інвентар.

Доставка товарів в Україні буде здійснюватися за допомогою логістичних партнерів. Працюватимуть у 8 тис. партнерських точках видачі або за допомогою кур’єрської доставки на будинок.

IKEA в Україні

Шведська компанія IKEA, яка відома найбільшими масштабами продажів меблів і товарів для дому в світі, відкриє перший магазин в Україні до кінця 2020 року.

Магазин має відкритись у ТРЦ Blockbuster Mall, що у Києві.

14 травня IKEA відкрила продажі в Україні своїх меблів та товарів для дому через сайт.