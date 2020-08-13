У Франції поліцейський підпалив електрошокером чоловіка. Інцидент стався, коли пристав прийшов до потерпілого, щоб конфіскувати автомобіль за рішенням суду.
Раніше чоловік погрожував спалити машину, якщо у нього захочуть її відібрати, тому пристав відправився до нього з поліцейськими.
Чоловік зустрів їх з каністрою в руках, проте він облився бензином сам і почав чиркати запальничкою, погрожуючи підпалити себе.
Правоохоронець намагався перешкодити чоловікові вчинити самоспалення і вдарив його електрошокером.
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– Використання електрошокової пістолета з вуглеводневими випаровуваннями атмосфері могло спровокувати спалах, – заявили в прокуратурі Кана.
Поки правоохоронці не встановили, чи мали місце кримінально карані діяння, проте адміністративне розслідування триває.
Чоловіка госпіталізували в одну з паризьких лікарень у тяжкому стані.
У Франції побили футболіста Бреста
На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.
Прес-служба клубу Брест зазначила, що 22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.
Джерело: France 3