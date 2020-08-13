У Франції поліцейський підпалив електрошокером чоловіка. Інцидент стався, коли пристав прийшов до потерпілого, щоб конфіскувати автомобіль за рішенням суду.

Раніше чоловік погрожував спалити машину, якщо у нього захочуть її відібрати, тому пристав відправився до нього з поліцейськими.

Чоловік зустрів їх з каністрою в руках, проте він облився бензином сам і почав чиркати запальничкою, погрожуючи підпалити себе.

Правоохоронець намагався перешкодити чоловікові вчинити самоспалення і вдарив його електрошокером.

Читайте: Побили та спалили авто: чоловіки у медмасках вчинили самосуд над живодером із Запоріжжя

– Використання електрошокової пістолета з вуглеводневими випаровуваннями атмосфері могло спровокувати спалах, – заявили в прокуратурі Кана.

Поки правоохоронці не встановили, чи мали місце кримінально карані діяння, проте адміністративне розслідування триває.

Чоловіка госпіталізували в одну з паризьких лікарень у тяжкому стані.

У Франції побили футболіста Бреста

На футболіста французького Бреста Ронаеля П’єра-Габріеля скоїли напад у Франції.

Прес-служба клубу Брест зазначила, що 22-річний футболіст отримав тілесні ушкодження, а його автомобіль повністю спалили.

Джерело: France 3