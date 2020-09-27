Карабахський конфлікт: Єреван звернувся до ЄСПЛ, Баку піде в Радбез ООН

Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через обстріли цивільних об’єктів на вірменській території і в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

Єреван вимагає примусити Баку припинити наступ у зоні карабахського конфлікту, “припинити точковий обстріл громадян, цивільних об’єктів та населених пунктів”.

Зі свого боку в Генеральній прокуратурі Азербайджану заявили про плани направити звернення в низку міжнародних організацій, зокрема Раду безпеки ООН, із закликом натиснути на Вірменію санкціями.

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Що відбувається в Нагірному Карабасі

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.

Єреван заявив, що бойові дії почалися з нападу Баку, але Азербайджан відхрестився від звинувачення і повідомив, що перейшов у контрнаступ.

Обидві сторони заявили про жертви серед цивільного населення.

У зв’язку з відновленням бойових дій у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан. В Азербайджані воєнний стан запрацює 28 вересня.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Trend