Бої через Нагірний Карабах: Азербайджан запровадив воєнний стан у низці регіонів

Через конфлікт у зоні Нагірного Карабаху парламент Азербайджану в неділю, 27 вересня, ухвалив рішення про введення воєнного стану в низці міст та регіонів країни.

Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ та додають, що в низці регіонів країни буде введено комендантську годину.

Парламент країни зібрався на позачергове пленарне засідання, щоб обговорити дії вірменської сторони на лінії зіткнення.

Раніше воєнний стан було оголошено у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

Читайте: Загострення в Нагірному Карабасі: що сталося і чому Азербайджан і Вірменія відновили бої

Бойові дії через Нагірний Карабах

У неділю вранці прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан напав на невизнану Нагірно-Карабахську республіку.

За словами Пашиняна, ситація напружена, адже бої тривають на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Вдень Міноборони Азербайджану відзвітувало про взяття під контроль шести сіл у Нагірному Карабаху. Зі свого боку Вірменія спростувала цю інформацію.