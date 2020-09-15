Україна вимагає в ООН нових санкцій проти РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світову спільноту розширити санкції проти Росії через так звані місцеві вибори у Криму.
Він поінформував Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша і членів Радбезу ООН про проведення псевдовиборів на анексованих територіях Криму та Севастополя, повідомили у постійному представництві України при ООН.
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– Україна закликає іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і посилити політико-дипломатичний тиск, в тому числі шляхом розширення санкцій, – заявив Кислиця.
Так звані вибори є продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Так звані вибори у Криму
13 вересня в анексованому Криму влаштували так звані додаткові вибори депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради.
Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.