Україна вимагає в ООН нових санкцій проти РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав світову спільноту розширити санкції проти Росії через так звані місцеві вибори у Криму.

Він поінформував Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша і членів Радбезу ООН про проведення псевдовиборів на анексованих територіях Криму та Севастополя, повідомили у постійному представництві України при ООН.

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– Україна закликає іноземні держави і міжнародні організації засудити незаконні дії РФ і посилити політико-дипломатичний тиск, в тому числі шляхом розширення санкцій, – заявив Кислиця.

Так звані вибори є продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Так звані вибори у Криму

13 вересня в анексованому Криму влаштували так звані додаткові вибори депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради.

Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.

Джерело: Постійне представництво України при ООН