У Харкові на концерті до Дня вчителя порушили карантин – поліція відкрила справу

Харківська поліція відкрила кримінальну справу через порушення карантинних обмежень на концерті до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової.

За даними правоохоронців на концерті були присутні 2 тис. глядачів.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

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Під час концерту 40 поліцейських були присутні там, щоб роз’яснювати людям карантинні обмеження, а також фіксувати протиправні дії організаторів заходу.

Концерт за участю Олі Полякової на стадіоні ДЮСШ №5 анонсувався як присвячений Дню працівників освіти. На початку виступу Полякова попросила глядачів одягти маски та дотримуватися соціальної дистанції, але більшість її звернення проігнорували.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні зафіксували 4 140 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії уже 226 462 людей перехворіло на Covid-19. Померло 44 людини.

Серед антилідерів – Харківська область (414), Київ (407) та Житомирська область (281).