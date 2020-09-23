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Факти / Україна / Суспільство

В Україні хакери зламали низку сайтів держорганів і поширили фейки

В Україні 23 вересня хакери атакували сайти органів влади і почали поширювати на них фейки.

Так, на сайті Вараської міськради (Рівненська область) з’явилось повідомлення про нібито викид радіації на Рівненській атомній електростанції.

А на сайті поліції Львівської області поширили фейк про загибель трьох бійців ЗСУ. Наразі у Львівській області тривають міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020.

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Ще один фейк з’явився на сайті поліції Миколаївської області про начебто ДТП, у якій загинули п’ятеро людей.

На сайті поліції Херсонської області зловмисники повідомили про загибель американських військових радників. Однак інформацію вже спростували.

Нацполіція повідомила, що сайт відомства тимчасово відключили.

Фейк про викид радіації на Рівненській АЕС

У прес-службі Рівненської атомної електростанції вже повідомили, що жодного викиду радіації не було. Не зафіксували також порушень меж і умов безпечної експлуатації.

Енергоблоки працюють у штатному режимі, радіаційний фон перебуває в межах норми (0,10 мкЗв/г).

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