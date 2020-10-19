Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.
Дату місцевих виборів в Україні встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.
25 жовтня пройдуть місцеві вибори, зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.
Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.
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Вибори в Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.
Місцеві вибори 2020
На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Її сума залежатиме від кількості виборців у місті.
Застава складе від 19 до 445 тис. грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.
11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них належать особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.