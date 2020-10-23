Цьогоріч на місцевих виборах у більшості міст українці отримають чотири бюлетені. В одному з них потрібно обирати серед прізвищ кандидатів на посаду міського, селищного або сільського голови, а в решті – проголосувати за партію та в сусідній клітинці вписати номер кандидата від цієї ж партії.

Тому крім звичних плюсика або галочки потрібно також відзначити цифри.

Який бюлетень на виборах 2020 вважатиметься недійсним і що робити в разі його псування – читайте в матеріалі.

Підстави для визнання бюлетеня недійсним зазначені у ч. 29 ст. 250 Виборчого кодексу України. Для виборців найголовнішими будуть два пункти. Отож у нових бюлетенях, де потрібно поставити галочку або плюсик, не можна:

ставити позначки за кілька партій;

вписувати лише номер кандидата без позначки за партію.

Приклади того, які бюлетені вважатимуться недійсними

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Крім нових бюлетенів, виборець отримає бюлетені іншого типу. Зокрема для голосування за кандидата на посаду міського (сільського або селищного) голови.

Подібні бюлетені також отримають виборці для голосування за кандидатів у депутати до міської (сільської або селищної) ради із кількістю виборців до 10 тис.

У такому бюлетені є нумерація; квадратик, де необхідно поставити позначку; список прізвищ в алфавітному порядку з короткою інформацією про кожного кандидата.

Недійсними вважатимуться бюлетені, де виборець поставить позначки за кількох кандидатів.

Що робити, якщо ви зіпсували бюлетень

У такому випадку виборець повинен:

звернутись до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із письмовою заявою та проханням видати інший;

отримати новий виборчий бюлетень замість зіпсованого, так само, як отримував перший.

разом з двома членами виборчої комісії, які видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долучений до списку виборців.

Однак варто пам’ятати, що зіпсований виборчий бюлетень можна замінити тільки один раз.

Зі свого боку уповноважений член дільничної виборчої комісії повинен зробити відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм підписом.

Член дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетень, повинен погасити зіпсований документ та скласти акт про це. Однак зберігати його потрібно до кінця голосування.

Як правильно заповнювати бюлетені на виборах 2020, щоб не заплутатись і віддати голос за свого кандидата і партію – читайте в матеріалі.