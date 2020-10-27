Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
Порівнюючи вибори 2020 та 2015 років, спостерігається велика різниця у якості підрахунку голосів.
Про це в ефірі Свободи слова на каналі ICTV заявила голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.
Фахівець вважає, що потенційні представники місцевої влади та еліти просто роздеруть державу, якщо почнуть проводити масовий перерахунок голосів на дільницях.
Другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.
Згідно з календарним планом проведення місцевих виборів, результати мають бути встановлені до 6 листопада.
А відповідно до Виборчого кодексу, в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, другий тур виборів мера має пройти упродовж трьох тижнів.
Черги працівники ТВК пояснюють великою кількістю помилок у документах. Ситуація повторюється на кожних виборах, однак місцеві вибори 2020, ймовірно, стануть вийнятком.
Коли буде перевірено та опрацьовано усі протоколи в регіонах, наразі ще невідомо. ЦВК має оприлюднити результати місцевих виборів до 6 листопада включно.
У Харкові схожа ситуація, але люди настроєні вкрай обурливо. У черзі, ймовірно, доведеться простояти до ранку.
В Одесі, поруч з мішками документів та бюлетенів, на підлозі сидять десятки людей, більшість з яких також без масок.
У Дніпрі біля міськради кілометрова черга: члени дільничних комісій без жодної дистанції та масок чекають, аби здати протоколи.
За даними мережі Опора, на Дніпропетровщині опрацювали не більше чверті протоколів.
Менше 40% виборчих дільниць передали протоколи в райони про результати підрахунку голосів виборців, повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
– Станом на сьогодні у 10 районах отримані протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях з 417 виборчих дільниць. Всього в Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це менше 40%, – сказав Нілов на брифінгу.
За його словами, територіальна виборча комісія очікує, що перший район може приїхати, щоб здати інформацію про голосування, не раніше четверга.
Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України щодо голосування на місцевих виборах 2020.
За даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%. Це означає, що проголосував 10 556 621 виборець.
⚡️Явка виборців на виборах 25 жовтня — 36,88 %.
Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України.
Дані надійшли від…
Опубликовано Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 26 октября 2020 г.
Станом на 22.00 неділі, 25 жовтня, активність виборців склала 36,98 %. Загалом отримано і опрацьовано 98,65% інформації.
⚡️ Активність виборців, за інформацією отриманою від ТВК станом на 22:00, — 36,98 %
Отримано і опрацьовано 98,65% інформації.
Опубликовано Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені через 3−5 днів. Наразі розпочався процес підрахунку голосів.
Результати партій за даними екзит-полів: