09:21 -

Другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, а в грудні через можливе оскарження результатів. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

Згідно з календарним планом проведення місцевих виборів, результати мають бути встановлені до 6 листопада.

А відповідно до Виборчого кодексу, в містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, другий тур виборів мера має пройти упродовж трьох тижнів.