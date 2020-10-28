Кабінет міністрів планує продовжити режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року.

Відповідне питання вже включили до порядку денного засідання, яке відбудеться 28 жовтня.

Необхідність продовжити режим надзвичайної ситуації виникла через продовження карантину. У зв’язку з ситуацією з поширенням коронавірусу є потреба у єдиній державній системі цивільного захисту на всій території України.

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Режим надзвичайної ситуації в Україні Кабмін встановив у березні цього року. Він передбачає, що всі служби цивільного захисту працюють посилено, у спеціальному режимі.

Відповідний режим запроваджують, щоб посилити координацію всіх служб, задіяних для протидії поширення коронавірусу.

Крім того, режим надзвичайної ситуації домомагає більш чітко координувати дії центральної та місцевої влади.

На відміну від режиму надзвичайного стану, надзвичайна ситуація не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями і не обмежує права та свободи українців.