12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.
20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.
З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
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У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.
Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.
На засіданні 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.
З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину. Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.
13 жовтня адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусної інфекції в країні.
Адаптивний карантин передбачає розподіл країни на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Кожна зона регламентує запровадження певних обмежень.
Кабмін також дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.
– Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.
Коли закінчиться карантин
На засіданні Кабміну 13 жовтня дію карантинних обмежень в Україні вирішили продовжити до 31 грудня. Рішення ухвалили через стрімке погіршення епідситуації в Україні – у жовтні почали фіксувати понад 7 тис. нових випадків хвороби.
Уряд затвердив деякі нововведення, зокрема він обмежив кількість людей, які можуть брати участь у масових заходах під час карантину:
- зелена зона – не більше 50 людей;
- жовта зона – не більше 30 людей;
- помаранчева зона – не більше 20 людей.
Карантин Україні
Адаптивний карантин в Україні поки діє до 31 грудня. Всі області поділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Які правила та заборони у карантинних зонах – читайте на Фактах ICTV.