В Україні збільшили розмір капітаційної ставки (виплати за укладені декларації) для сімейних лікарів на 51 грн.

Про це під час брифінгу МОЗ 30 жовтня повідомив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми збільшили ставку для сімейних лікарів, яку сплачує їм держава за укладену декларацію. Раніше вона була 600,48 грн, нині – 651,6 грн, – пояснив Максим Степанов.

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За його словами, тепер лікарі зможуть отримувати більше за свою роботу, адже через пандемію коронавірусу у них значно зросло навантаження.

– Якщо сімейний лікар має 1,8 тис. декларацій, які укладені у нього з пацієнтами, то він додатково отримуватиме близько 7-7,5 тис. грн, – додав очільник МОЗ.

За інформацією МОЗ, капітаційна ставка – це розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою.

Збільшення зарплати лікарям

Про необхідність збільшити заробітну плату лікарям в уряді говорять з моменту поширення коронавірусу та збільшення навантаження на працівників цієї сфери.

У жовтні Кабмін затвердив такі зміни.

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