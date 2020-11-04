10:07 -

Київська міська територіальна виборча комісія обробила та врахувала 100% протоколів з виборчих дільниць у столиці.

Про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.

Водночас жодних даних він не надав, посилаючись на поки що не готові протоколи.

На запитання, чи набирає нинішній мер столиці Віталій Кличко достатньо голосів для перемоги вже у першому турі виборів Київського міського голови, Нілов відповів: