Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
Київська міська територіальна виборча комісія обробила та врахувала 100% протоколів з виборчих дільниць у столиці.
Про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов.
Водночас жодних даних він не надав, посилаючись на поки що не готові протоколи.
На запитання, чи набирає нинішній мер столиці Віталій Кличко достатньо голосів для перемоги вже у першому турі виборів Київського міського голови, Нілов відповів:
– Протокол покаже.
У Чернівцях співробітники поліції перевіряють інформацію про виявлення 400 недійсних виборчих бюлетенів.
– 3 листопада, в поліцію надійшло повідомлення від кандидата в депутати Чернівецької міської ради про те, що в приміщенні територіальної виборчої комісії він виявив майже 400 недійсних виборчих бюлетенів, на яких не проставлені відмітки дільничної виборчої комісії, – йдеться в повідомленні поліції.
У Харкові не буде другого туру виборів мера міста – Геннадій Кернес втретє здобув перемогу.
За результатами обробки 100% протоколів Харківська міська ТВК повідомила, що з 14 кандидатів чинний мер Харкова отримав підтримку 60,34% виборців – це 195 044 голоси.
У його найближчого суперника – Олександра Фельдмана від ОПЗЖ – 14,32%, або 46 278 голосів.
На третьому місці – кандидат від Слуги народу Олексій Кучер. У нього 7,24% (23 401 голос).
Офіційно результати оголосять 4 листопада.
Другий тур виборів мера у Краматорську відбудеться 15 листопада. У першому турі самовисуванця Олександра Гончаренка підтримали 19 390 виборців (48,61%), а чинний мер Краматорська Андрій Панков отримав 15 056 голосів (37,75%).
На виборах міського голови Кропивницького переміг чинний мер Андрій Райкович, який набрав 53,53% голосів. Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії.
За Райковича проголосували 27 тис. 839 виборців. Його найближчий конкурент Артем Стрижаков набрав 10 тис. 338 голосів.
Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі 3 листопада. Протоколи подали майже всі районні виборчі комісії, заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова.
У деяких районах частина протоколів уточнюється.
Центральна виборча комісія станом на ранок 2 листопада встановила результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті.
Визнані такими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 – селищних і 75 – сільських.
19-річний син нардепів від Опозиційної платформи — За життя Наталії Королевської та Юрія Солода — Ростислав Солод проходить депутатом до Краматорської міської ради від цієї політсили.
У Львові 22 листопада відбудеться другий тур виборів мера. До нього пройшли чинний місьголова Андрій Садовий (ВО Самопоміч) та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка (Європейська солідарність).
За інформацією ЦВК, в Україні вже визнано обраними 108 міських, селищних і сільських голів.
Крім того, ЦВК визнала 23 міських голови, 23 селищних голови і 62 сільських голови, що перемогли на виборах.