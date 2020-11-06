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Факти / Україна / Політика

Де пройде другий тур виборів мера 2020 – список міст і дати

Другий тур виборів 2020 міських голів в Україні пройде у дванадцяти областях.

Причина проведення другого туру – жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів.

Таке правило діє у містах з населенням понад 75 тис. Вийнятком стало місто Українка на Київщині, де кількість населення значно менша, але обидва кандидати отримали однакову кількість голосів.

Коли другий тур виборів мера 2020 – дата і список міст

Коли другий тур виборів мера 2020 та в яких містах він відбудеться, читайте на Фактах ICTV.

15 листопада

  • Суми. Чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (ЄС).
  • Одеса. Чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).
  • Луцьк. Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).
  • Краматорськ. Чинний мер Андрій Панков та Олександр Гончаренко (самовисуванці).
  • Кам’янець-Подільський. Володимир Мельниченко (самовисуванець) та Михайло Посітко (ВО Свобода).
  • Українка. Кирилюк Оксана (Слуга народу) та Туренко Олександр (ЄС).

Читайте: Оголошення результатів виборів 2020 у Києві: онлайн-трансляція

22 листопада

  • Дніпро. Чинний мер Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).
  • Кривий Ріг. Чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) та Дмитро Шевчик (Слуга народу).
  • Миколаїв. Олександр Сєнкевич (Пропозиція) та Владислав Чайка (ОПЗЖ).
  • Слов’янськ. Павло Придворов (ОПЗЖ) та Вадим Лях (Опозиційний блок).
  • Дрогобич. Чинний мер Тарас Кучма та Андрій Веселий (самовисуванець).
  • Ужгород. Чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей (Слуга народу).
  • Бровари. Чинний мер Ігор Сапожко та Дмитро Ратніков (Слуга народу).
  • Полтава. Олександр Мамай (За майбутнє) та Сергій Іващенко (Слуги народу).
  • Рівне. Віктор Шакирзян (Рівне разом) та Олександр Третяк (ЄС).
  • Львів. Чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) та Олег Синютка (ЄС).

Місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.

Українці віддали свої голоси за регіональних головів і депутатів. Вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

Згідно з календарем місцевих виборів, встановлення та оголошення підсумків голосування повинно відбутися не пізніше 6 листопада.

За даними екзитполів, другий тур виборів мера може також відбутися у Києві, Чернівцях та Черкасах.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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