Коли другий тур виборів мера 2020 – дата і список міст

Другий тур виборів 2020 міських голів в Україні пройде у дванадцяти областях.

Причина проведення другого туру – жоден з висунутих кандидатів не зміг набрати 50% виборчих голосів.

Таке правило діє у містах з населенням понад 75 тис. Вийнятком стало місто Українка на Київщині, де кількість населення значно менша, але обидва кандидати отримали однакову кількість голосів.

Коли другий тур виборів мера 2020 та в яких містах він відбудеться, читайте на Фактах ICTV.

15 листопада

Суми. Чинний мер Олександр Лисенко (Батьківщина) та Вадим Акпєров (ЄС).

Одеса. Чинний мер Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).

Луцьк. Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).

Краматорськ. Чинний мер Андрій Панков та Олександр Гончаренко (самовисуванці).

Кам’янець-Подільський. Володимир Мельниченко (самовисуванець) та Михайло Посітко (ВО Свобода).

Українка. Кирилюк Оксана (Слуга народу) та Туренко Олександр (ЄС).

Читайте: Оголошення результатів виборів 2020 у Києві: онлайн-трансляція

22 листопада

Дніпро. Чинний мер Борис Філатов та Загід Краснов (Громадська сила).

Кривий Ріг. Чинний мер Юрій Вілкул (Опозиційний блок) та Дмитро Шевчик (Слуга народу).

Миколаїв. Олександр Сєнкевич (Пропозиція) та Владислав Чайка (ОПЗЖ).

Слов’янськ. Павло Придворов (ОПЗЖ) та Вадим Лях (Опозиційний блок).

Дрогобич. Чинний мер Тарас Кучма та Андрій Веселий (самовисуванець).

Ужгород. Чинний мер Богдан Андріїв та Віктор Щадей (Слуга народу).

Бровари. Чинний мер Ігор Сапожко та Дмитро Ратніков (Слуга народу).

Полтава. Олександр Мамай (За майбутнє) та Сергій Іващенко (Слуги народу).

Рівне. Віктор Шакирзян (Рівне разом) та Олександр Третяк (ЄС).

Львів. Чинний мер Андрій Садовий (Самопоміч) та Олег Синютка (ЄС).

Місцеві вибори 2020

Чергові місцеві вибори 2020 в Україні пройшли 25 жовтня.

Українці віддали свої голоси за регіональних головів і депутатів. Вибори проходили за пропорційною системою з відкритими списками.

Згідно з календарем місцевих виборів, встановлення та оголошення підсумків голосування повинно відбутися не пізніше 6 листопада.

За даними екзитполів, другий тур виборів мера може також відбутися у Києві, Чернівцях та Черкасах.