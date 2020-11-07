На Чернігівщині госпіталь можуть розгорнути у законсервованій колонії

Госпіталі для лікування хворих на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих колоній.

Але це можливо у разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, заявив начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш.

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– Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках, – сказав посадовець.

Ці об’єкти поки що в резервному списку.

7 листопада у Чернігівській області зафіксували 160 нових випадків коронавірусу, загалом 9 947.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусу. Серед нових хворих 316 дітей та 519 медпрацівників.

До лікарень госпіталізовано 1 470 осіб. За останню добу померло 187 хворих, одужало – 8 685 осіб.