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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав указ про захист інтересів жертв викрадень

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за обставин, жертв насильницьких пропаж, членів їх сімей.

Він передбачає залучення громадськості, правозахисників та членів сімей загиблих воїнів до розробки плану.

План повинен забезпечити ефективну діяльність комісії з питань осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах, та функціонування єдиного реєстру таких осіб.

Передбачається, що уряд забезпечуватиме щорічне проведення заходів до міжнародного дня насильницьких заходів 30 серпня.

Подібні заходи повинні забезпечити облдержадміністрації та Київська міськдержадміністрація.

Аудит впроваджених реформ

Володимир Зеленський пропонує провести аудит всіх впроваджених в Україні реформ. Це допоможе вирішити конституційну кризу в Україні.

Президент пояснив, що аудит допоможе виправити помилки, допущені в реформах, та узгодити законодавство з Конституцією.

Джерело: Офіс президента

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