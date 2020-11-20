Неприпустимо: у Рівному жінці взяли мазок на Covid-19 з вікна поліклініки

У Рівному в одній із поліклінік жінці взяли мазок для ПРЛ-тесту з вікна.

У мережі опубліковано відео, на якому видно жінку, яка стоїть під вікном медзакладу і чогось чекає.

Через деякий час медик у халаті через вікно бере у неї мазок.

Головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов підтвердив, що відео знято в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Північний.

За його словами, там нині працює тимчасовий пункт забору, щоб розвантажити основну чергу.

– З епідеміологічного боку перебування хворих на свіжому повітрі є обґрунтованим. Однак для того, щоб брати аналізи, повинно бути спеціально облаштоване вікно. Те, що відбувалося у центрі, є неприйнятним, – заявив Сафонов.

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Фейкова історія про батька, який віддав кисень сину

Нещодавно мережу облетіла історія про те, що в Білій Церкві через нестачу кисневих концентраторів у лікарні помер чоловік, який віддав своєму синові свою денну норму кисню.

Наступного дня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що історія не підтвердилася, а в зазначеній лікарні є все необхідне для прийому пацієнтів.

Джерело: Рівне Вечірнє