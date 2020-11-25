Авіакомпанія SkyUp планує розширити географію польотів влітку 2021 року дев’ятьма країнами Європи та Близького Сходу.

Її літаки вирушатимуть до Польщі, Словаччини, Німеччини, Португалії, Данії, Швеції, Нідерландів, Сербії та Іорданії.

Крім того, збільшиться і кількість міст, у аеропортах яких приземлятимуться літаки SkyUp, проте список компанія поки не озвучує.

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Найбільше рейсів виконуєтиметься з Києва. Також перевізник планує збільшити кількість вильотів з регіональних центрів України:

з Харкова – до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Болгарії і Кіпру;

з Одеси – до Грузії, Чехії, Іспанії, Туреччини, Вірменії та Нідерландів;

зі Львова – до Грузії, Греції, Чехії, Італії, Іспанії, Туреччини, Болгарії, Франції та Ізраїлю;

із Запоріжжя – до Грузії, Греції, Чехії, Іспанії, Туреччини і Кіпру.

Маршрути SkyUp на зиму

Авіакомпанія SkyUp розповіла, за якими маршруткам вирушатимуть взимку її літаки.

Перевізник додав низку нових країн.

Докладний графік перельотів авіакомпанії SkyUp на зиму 2020/2021 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: SkyUp