Конституційний суд України наступного тижня може відновити роботу та продовжити засідання. Перше після декількох тижнів дистанційної роботи засідання заплановано на 8 грудня.

На 8-ме й 10-те грудня заплановано засідання Великої палати КС, а на 9 грудня – засідання Першого сенату Конституційного суду.

Наступного вівторка розглянуть конституційне подання щодо офіційного тлумачення положення “гідні умови життя” та питання про відкриття провадження щодо конституційності окремих положень КПК України.

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Останнє засідання Конституційного суду відбулося 5 листопада. 9 листопада судді відклали розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму. Після цього КСУ перейшов на дистанційну роботу через спалах коронавірусу.

Венеціанська комісія розгляне прохання президента України Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення КСУ. Висновки комісія представить 11 грудня.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Нині у Верховній Раді розробляють компромісний проект закону на базі президентського законопроекту №4434 та проекту, який розробить робоча група, аби вийти з конституційної кризи. Його розглянуть цього пленарного тижня.