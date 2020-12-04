Ті, хто збрехав у декларації в цьому році, тепер будуть відповідати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав відновлення кримінальної відповідальності для чиновників за приховування інформації про свої статки.

За його словами, відповідальність за брехню в е-деклараціях “не така жорстка, як хотілося, але це поки що”.

– Важливо, що встигли до настання 2021 року, тому ті, хто збрехав у цьому році, не уникнуть відповідальності, – сказав Зеленський у своєму відеоблозі.

Рішення Верховної Ради щодо е-декларування підтримали міжнародні партнери України, повідомив президент.

Читайте: Стаття не працює: чому чиновників не саджатимуть за брехню в декларації

Відповідальність за брехню в декларації стала м’якшою

4 грудня 289 народних депутатів підтримали законопроект №4460-д, який передбачає відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Тепер чиновникам за брехню в деклараціях може загрожує штраф до 85 тис. грн, громадські роботи або обмеження волі до двох років.

Тюремні терміни для чиновників тепер не передбачені.