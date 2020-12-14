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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Зупинка тролейбусів і люди на ковзанах: наслідки дощу в Харкові

Через обмерзання контактної мережі в Харкові частина тролейбусних маршрутів зупинила свій рух.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко і додав, що через дощ транспортники спробують очистити мережу тільки вночі.

Проблеми в роботі громадського транспорту спостерігаються на тролейбусних маршрутах: №№ 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27.

Рух також може бути призупинено на частині трамвайних маршрутів, написав Сидоренко.

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Проблема зупинки громадського транспорту також у тому, що в результаті випадання крижаного дощу в усьому місту утворилася ожеледь, через якe люди, яким доведеться йти пішки, ризикують отримати травми.

Ожеледь у Харківській області збережеться

Аномальні опади під час мінусової температури повітря заходили в Харківську область в суботу з боку Донецької області, а в неділю – з боку Полтавської області.

За прогнозом синоптиків, другий циклон залишиться на території області до середи.

До слова, наслідки крижаного дощу в Києві жителі столиці відчувають досі.

Фото: Харків Times

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