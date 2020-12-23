Кабмін затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автодорогою загального користування.

Водії сплачуватимуть за проїзд автошляхами, побудованими на умовах концесії (державно-приватного партнерства).

Це рішення ухвалили під час засідання уряду 23 грудня.

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Ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі становить:

для мотоциклів із причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – €0,023 (0,79 грн);

для легкових автомобілів із причепом, мікроавтобусів (до 10 посадкових місць разом із водієм), вантажних автомобілів (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);

для вантажних автомобілів (від 3,5 до 12 т), автопоїздів (до 12 т), автобусів (від 10 до 29 посадкових місць; не більше 12 т) – €0,045 (1,5 грн);

для вантажних автомобілів й автопоїздів (понад 12 т), автобусів (від 29 посадкових місць; понад 12 т) – €0,133 (4,55 грн).

На яких дорогах реалізують державно-приватне партнерство:

Харків –Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Вартість проїзду першою платною дорогою

Торік в Укравтодорі оприлюднили ціну платної дороги сполученням Львів-Краківець.

За попередніми підрахунками вона становитиме не більше 7-10 євроцентів за один кілометр.