Голову КСУ Тупицького викликали до Офісу генпрокурора

Олександра Тупицького викликають до Офісу генпрокурора. За даними джерел Ліга.net, голові Конституційного суду України нібито мають вручити підозру.

У повістці зазначається, що Тупицький повинен з’явитися 28 грудня до ОГ для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження. Проте, про яку саме справу йдеться, нині невідомо.

Тому Факти ICTV звернулися за роз’ясненнями до прес-служби КСУ, але поки відповіді не отримали.

Читайте: Тупицький не збирається у відставку і запрошує Зеленського на зустріч

У центрі уваги ЗМІ та правоохоронців Олександр Тупицький опинився після скасування Конституційним судом відповідальності за недостовірне декларування. Одразу після цього у ДБР заявили, що відкрили кілька кримінальних проваджень, зокрема – за фактами державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території анексованого Криму. Але на допит до ДБР Тупицький так і не прийшов.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.