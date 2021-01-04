Військові моряки України пройдуть навчання у США

Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу Айленд пройдуть навчання у США штаті Меріленд впродовж двох місяців.

Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

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У Міністерстві оброни зазначили, що у 2021 році США у рамках підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери.

– Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону, – повідомили у Міноборони.

У відомстві також анонсували створення у складі ВМС України до кінця поточного року повноцінного дивізіону патрульних катерів класу Айленд.

Купівля турецьких безпілотників

Військово-морські сили України планують закупити турецькі безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar.

Командувач ВМС зазначив, що Україна має використовувати всі способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA. Їхнє будівництво розпочнеться у Туреччині, а добудовуватимуть в Україні.