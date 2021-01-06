Катастрофа МАУ: Україна має подати зауваження до звіту протягом 60 днів

Протягом 60 днів Україна разом з іншими країнами має доопрацювати проект технічного звіту від Ірану щодо обставин катастрофи літака МАУ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі Громадського радіо.

За його словами, українська сторона надзвичайно задоволена цим результатом, який коштував надзвичайної концентрації зусиль не тільки Україні, а й міжнародним партнерам – Канаді, Великій Британії, Швеції та Афганістану.

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– Іранська сторона має або врахувати, або не врахувати наші зауваження і пропозиції, про що в подальшому буде проінформована Рада ICAO. Нині важко встановити конкретну дату (доопрацювання проекту технічного звіту. – Ред.), але я більш ніж переконаний, що ми вкладемося у встановлений конвенцію 60-денний термін, – заявив Єнін.

Технічний звіт потребує доопрацювання зі сторони інших країн-учасниць технічного розслідування, зокрема держави-експлуатанта, держави-виробника повітряного судна (США) та інших зацікавлених сторін.

– Саме на основі технічного звіту іранська сторона буде змушена виробити весь комплекс заходів з усунення прогалин і недоліків у системі забезпечення безпеки у небі над Іраном, – розповів заступник міністра.

Також саме на основі результатів технічного розслідування значною мірою буде визначатися розмір компенсацій, які іранська сторона має сплатити родичам загиблих.

31 грудня Іран передав Україні фінальний проект технічного звіту про катастрофу пасажирського літака МАУ під Тегераном.

30 грудня влада Ірану заявила про закінчення розслідування щодо катастрофи літака МАУ. Також вони визначили суму компенсації для сімей загиблих у розмірі $150 тис.