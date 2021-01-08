Локдаун в Україні: хто працює і що не можна продавати

Чутки про те, чи відмінять локдаун в Україні, не підтвердилися – жорсткий карантин розпочався у п’ятницю, 8 січня, і протриває до неділі, 24 січня.

Хто працює під час локдауну, чи справді існують списки товарів, що не можна продавати під час локдауну, і головні обмеження жорсткого карантину в Україні – розповідають Факти ICTV.

Читайте: Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

Хто працює під час локдауну

Громадський транспорт.

Продуктові магазини та супермаркети.

Аптеки, ветеринарні магазини.

Поштові відділення.

Роздрібна торгівля мобільними телефонами.

Роздрібна торгівля пресою та періодикою.

СТО та автомобільні мийки.

АЗС (без зон харчування).

Салони краси та перукарні (за попереднім записом).

Готелі (з обмеженими годинами роботи зон харчування).

Що не можна продавати під час локдауну

Конкретного переліку, що не можна продавати під час локдауну, в Україні немає.

Натомість у постанові Кабміну № 1236 пераховано групи товарів, які можна буде придбати з 8 до 24 січня по всій території України.

Так, станом на 8 січня продавати можна виключно –

– Товари, що належать до продуктів харчування, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби гігієни, засоби зв’язку, ветеринарні препарати, корми, насіння та засоби захисту рослин.

Зазначається, що будь-які інші товари не можна продавати під час локдауну. З іншого боку, будь-які необхідні товари можна буде замовити онлайн із доставкою додому. Це не вважатиметься порушенням правил жорсткого карантину.

Локдаун: головні факти

Локдаун (з англ. lockdown – закриття) – комплекс обмежувальних заходів для стримування пандемії та поширення захворюваності.

Зазвичай локдаун може передбачати введення комендантської години, закриття кордонів та обмеження вільного пересування громадян всередині країни.

В першу чергу, локдаун дає можливість зменшити навантаження на медичну систему, яка страждає внаслідок серйозних навантажень на тлі пандемії.

Однак багато експертів стверджують, що якщо не розрахувати термінів дії локдауну, це може серйозно нашкодити економіці країни.

Упродовж 2020 року локдаун було введено в десятках країн світу, а на початку 2021 року уряди погоджуються на повторний локдаун.

Часткові обмеження діють в таких країнах, як Велика Британія, Франція, Португалія, Греція, Польща, Німеччина, Італія, Бельгія та інші.