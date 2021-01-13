У Києві хочуть дозволити дітям з молодших класів ходити до школи під час локдауну. Міський голова Віталій Кличко звернувся з відповідною пропозицією до Кабінету міністрів.

– Я звернувся до Міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Бо якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне, – підкреслив мер під час брифінгу.

Він зазначив, що повернення у школи учнів поліпшить і процес навчання, і дозволить їхнім батькам спокійно працювати.

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– Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення, – наголосив Віталій Кличко.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан також заявив, що діти до 10 років повинні почати ходити до школи, оскільки вони не є рушійною силою епідпроцесу і хворіють дуже мало.

Коронавірус у Києві

Станом на 13 січня коронавірус у Києві виявили ще у 906 людей. Загалом у столиці захворіло 119 392 мешканця міста. Серед нових хворих – 25 медиків.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах міста.

Детальніше про поширення коронавірусу у Києві, читайте на сайті Факти ICTV.