Акустичне насильство: у транспорті можуть зобов’язати слухати музику в навушниках

Парламент опрацьовує законопроект щодо заборони акустичного насильства в громадському транспорті №3006.

Наразі документ перебуває на опрацюванні в Комітеті з питань інтеграції України до ЄС. Його мета – захистити пасажирів у транспорті від нав’язливої музики та аудіо продукту.

Для цього пропонується внести зміни до статті 40 закону України Про автомобільний транспорт.

Що передбачає законопроект:

Встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку.

Передача звуку може здійснюватися лише на індивідуальні навушники пасажирів.

В таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.

Зміну правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.

Читайте Apple представила перші студійні навушники AirPods Studio

AirPods Max

Apple представила AirPods Max – свої перші фірмові накладні навушники. Вони підтримують активне шумопоглинання, оснащені адаптивним еквалайзером і просторовим аудіо.

Навушники представлені в п’яти кольорах: блакитний, зелений, рожевий, сірий і сріблястий. Попередні замовлення стартували за ціною $550 (близько 15 500 грн).