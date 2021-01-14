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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Акустичне насильство: у транспорті можуть зобов’язати слухати музику в навушниках

Парламент опрацьовує законопроект щодо заборони акустичного насильства в громадському транспорті №3006.

Наразі документ перебуває на опрацюванні в Комітеті з питань інтеграції України до ЄС. Його мета – захистити пасажирів у транспорті від нав’язливої музики та аудіо продукту.

Для цього пропонується внести зміни до статті 40 закону України Про автомобільний транспорт.

Що передбачає законопроект:

  • Встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку.
  • Передача звуку може здійснюватися лише на індивідуальні навушники пасажирів.
  • В таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.
  • Зміну правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.
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