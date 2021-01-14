Акустичне насильство: у транспорті можуть зобов’язати слухати музику в навушниках

Парламент опрацьовує законопроект щодо заборони акустичного насильства в громадському транспорті №3006.
Наразі документ перебуває на опрацюванні в Комітеті з питань інтеграції України до ЄС. Його мета – захистити пасажирів у транспорті від нав’язливої музики та аудіо продукту.
Для цього пропонується внести зміни до статті 40 закону України Про автомобільний транспорт.
Що передбачає законопроект:
- Встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку.
- Передача звуку може здійснюватися лише на індивідуальні навушники пасажирів.
- В таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.
- Зміну правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.
AirPods Max
Apple представила AirPods Max – свої перші фірмові накладні навушники. Вони підтримують активне шумопоглинання, оснащені адаптивним еквалайзером і просторовим аудіо.
Навушники представлені в п’яти кольорах: блакитний, зелений, рожевий, сірий і сріблястий. Попередні замовлення стартували за ціною $550 (близько 15 500 грн).