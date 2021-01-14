Маємо знайти компроміс: Кабмін обговорив із МВФ ціни на газ

Кабінет міністрів України провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо ціни на газ.

– Позиція нашого Уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому, – зазначив прем’єр-міністр України.

Позиція МВФ

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Він наголосив, що рішення про зниження цін ще не ухвалене. але це може статися найближчим часом.

Марченко додав, що постійно проводяться консультації, зокрема з Міжнародним валютним фондом. Уже тиждень триває обговорення питання щодо тарифів на газ.