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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Війна на Донбасі: окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ

13 січня у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано шість обстрілів. Окупанти порушили режим припинення вогню тричі неподалік селища Водяне, а також поблизу населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка.

Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів. Станом на ранок 14 січня на території тимчасово окупованих областей було зафіксовано одне порушення режиму тиші.

Поблизу міста Мар’їнка Донецької області російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

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Доба на Донбасі: загибель військового ЗСУ і 10 порушень режиму тиші

Загибель військового на Донбасі

11 січня в районі ООС спостерігалося 10 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий.

У зв’язку з трагедією українська делегація у Тристоронній контактній групі направила ноту до ОБСЄ.

Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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