Тупицького відсторонено в межах чинного законодавства – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заявив, що відсторонення президентом України з посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького відбулося відповідно до чинного законодавства.

– Позиція правового департаменту Секретаріату КС з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінально-процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного суду України і не можуть бути застосовані до них – необгрунтована. Законодавство України потрібно застосовувати в комплексі з урахуванням його бланкетних норм, що містяться в профільних кодексах і спеціальних законах, – вказується в роз’ясненні.

В Офісі генпрокурора відзначили, що нормативи, які стосуються припинення повноважень судді КС або звільнення судді з посади, не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КС у зв’язку з одержанням ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення.

– У зв’язку з цим президент України, розглянувши клопотання в.о. генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного суду України, ухвалив законний указ відповідно до вимог чинного законодавства України, – підкреслюється в роз’ясненні.

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення глави Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

Раніше Тупицький не з’явився в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій, заявивши про сімейні обставини. У той же час він не надав документи про поважність причин неявки.

При цьому в Офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицький викликається у відомство і для яких саме процесуальних дій.