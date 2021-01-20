Роздільнянський районний суд Одеської області виніс вирок у справі про вбивство 11–річної мешканки Іванівки Дар’ї Лук’яненко.

Миколу Тарасова засудили до 15 років за ґратами. Його звинуватили у викраденні, вбивстві, замаху на зґвалтування та нарузі над тілом Дар’ї Лук’яненко.

Колегія суддів визнала чоловіка винним у викраденні дитини, вбивстві і замаху на зґвалтування (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 КК України).

Тарасов також має виплатити родині вбитої 800 тис. грн в якості компенсації моральної та матеріальної шкоди. Адвокат потерпілих заявив, що ці гроші будуть передані дітям–сиротам. Із вироком Тарасов погодився.

Після вступу вироку у силу термін покарання буде вираховуватися із моменту затримання Миколи Тарасова – з 20 червня 2019 року.

Перед оголошенням вироку суду обвинувачений Микола Тарасов порізав собі горло безпосередньо у залі суду. Йому надали медичну допомогу та продовжили засідання, але без присутності журналістів.

Вбивство Даши Лук’яненко

11-річна Дар’я Лук’яненко зникла 13 червня 2019 року у смт Іванівка, що в Одеській області. Дівчинка йшла на заняття танцями. Дитини шукали сотні людей, Нацгвардія, ДСНС, поліція, волонтери.

Тіло Дар’ї Лук’яненко виявили 19 червня у вигрібній ямі. Підозрюваним виявився 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Йому інкримінували злочини за ч. 4 ст. 152 (Спроба згвалтування неповнолітньої), ч. 2 ст. 146 (Викрадення), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 297 (Наруга над тілом). Передбачається, що вбивство скоєно на сексуальному підґрунті.

За даними слідства, викрадення та вбивство сталися в один день.