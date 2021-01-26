Прямий ефір з прихильниками так званої ДНР: солдат ЗСУ у TikTok назвав росіян братнім народом

Солдат-строковик Збройних сил України у соціальній мережі TikTok провів відеочат, до якого приєдналися прихильники так званої ДНР.

Про скандальний інцидент повідомив у Facebook колишній українській військовослужбовець, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Грім).

За його словами, інцидент стався у військовій частині Повітряних сил ЗСУ міста Куп’янськ Харківської області, а сам солдат родом зі Славгорода Дніпропетровської області.

— Просто зараз у прямому ефірі солдат строкової служби зливає інформацію противнику. На ранок вже переглянути буде неможливо, – написав Грамарчук.

Грамарчук зазначив, що під час спілкування у прямому ефірі солдат оприлюднив заборонену секретну інформацію, а також озвучив проросійські пропагандистські заяви, зокрема назвав росіян “братнім народом”, війну на Донбасі — “війною олігархів”.















Прямий ефір з прихильниками “ДНР”: солдат ЗСУ у TikTok назвав росіян “братнім народом” / 4 фотографии

Пост Грамарчука прокоментував речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що військовослужбовця вже ідентифікували і наразі розбираються з інцидентом.

— Військовослужбовця ідентифікували. Розбираємось. Буде надана жорстка правова оцінка діям цього “товариша”. Дякую Олександру за моніторингову підтримку, – написав Ігнат.

Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим тиші

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім раз порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

Біля населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Джерело: Александр Гром