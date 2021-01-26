Парламент ухвалив закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів.
Ухвалений президентський законопроект №3612 детально визначає:
- усі процедури, правовий статус, проведення референдумів;
- статус, права, обов’язки, вимоги до усіх суб’єктів організації референдуму.
Також ухвалений законопроект визначає види референдумів. Їх можуть проводити для затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України і вирішення питання загальнодержавного значення.
Крім того, проведення референдуму може стосуватися зміни території України і втрати чинності закону України або окремих його положень.
Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що:
- Суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим передусім Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї.
- Скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації.
- Спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.
- Питання податків, бюджету, амністії.
- Віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Але він не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.
Законопрект про референдум вніс у червні минуло року на розгляд Ради президент Володимир Зеленський. Тоді ж його підтримали у першому читанні.
Ухвалення закону про народовладдя було одним із пунктів президентської програми Володимира Зеленського.