Парламент ухвалив закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів.

Ухвалений президентський законопроект №3612 детально визначає:

усі процедури, правовий статус, проведення референдумів;

статус, права, обов’язки, вимоги до усіх суб’єктів організації референдуму.

Також ухвалений законопроект визначає види референдумів. Їх можуть проводити для затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України і вирішення питання загальнодержавного значення.

Крім того, проведення референдуму може стосуватися зміни території України і втрати чинності закону України або окремих його положень.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що:

Суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим передусім Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї. Скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації. Спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі. Питання податків, бюджету, амністії. Віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання. Але він не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Законопрект про референдум вніс у червні минуло року на розгляд Ради президент Володимир Зеленський. Тоді ж його підтримали у першому читанні.

Ухвалення закону про народовладдя було одним із пунктів президентської програми Володимира Зеленського.