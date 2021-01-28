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Факти / Україна
Софія Король |

FILM.UA Group приєдналася до боротьби з крадіжками контенту

Найбільша в Україні медіагрупа FILM.UA Group, яка займається створенням і  дистрибуцією відеоконтенту, а також надає повний спектр сервісів у сфері кіноіндустрії  сьогодні стала асоційованим учасником антипіратської Ініціативи Чисте небо.

FILM.UA Group приєдналася до боротьби з крадіжками контенту

Як і всі учасники креативної індустрії, особливо такого великого масштабу, FILM.UA Group стикається з проблемою піратства, яке є однією з перешкод на шляху побудови  кіноіндустрії в Україні. Приєднання до Ініціативи дасть змогу Групі боротися з цим
явищем у синергії з іншими гравцями ринку.

-Не таємниця, що 2020 рік став поворотним для кожного. Для FILM.UA Group  глобальні зміни почалися трохи раніше: у 2019-му студія випустила на широкі екрани сім  різножанрових проектів, загальний бокс-офіс яких становив понад 109 млн гривень. Цей  потужний ривок не тільки посилив наші позиції на українському і світовому кіноринках,  а й встановив планку, яку ми тепер маємо право тільки підіймати, — прокоментувала Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

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Вона розповіла, що студія має  безліч планів. Це і готові фільми, які незабаром з’являться на кіноекранах, і проекти в  активному девелопменті, які поки що є таємницею. Але захист продукту  від несанкціонованого використання — це і прояв поваги до творчих команд та  результатів їхньої роботи, і відповідальність перед партнерами й структурами,  причетними до створення, і, зрештою, збереження прибутку, що дасть змогу Групі  розвиватися і надалі, заявляючи про Україну як про важливого гравця світового ринку  кіновиробництва.

FILM.UA Group приєдналася до боротьби з крадіжками контенту

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо, зазначає, що українська  кіноіндустрія зараз перебуває на етапі стрімкого розвитку: з’являється дедалі більше  якісних масштабних проєктів, зокрема у співпраці з міжнародними партнерами,  зростає аудиторія шанувальників — про українське кіно говорять, його цінують.

Закон  Про державну підтримку кінематографії в Україні 2017 року позитивно вплинув як на  можливості галузі, так і на захист інтелектуальної власності. Але охочі нажитися,  користуючись якісним авторським контентом, все одно не втрачають свій шанс, що  приносить збитки правовласникам і деструктивно впливає на розвиток галузі. Тому я  впевнений, що приєднання найбільшого в Україні продакшену аудіовізуального контенту FILM.UA Group до Чистого неба допоможе всім учасникам Ініціативи  спільно посилити механізми захисту контенту та надихне на це інших правовласників, — говорить В’ячеслав.

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Ініціатива Чисте небо нагадує про привілеї та можливості членства. Це допомога у  виявленні нелегальних розміщень контенту в мережі, доступ до внесення ресурсів, які  порушили закон, на сервіс blacklists.org.ua і на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.

Телебачення

Крім цього —  доступ до сервісу SUDUM, який допомагає блокувати вкрадений контент у мережі,  можливість блокувати фінансові потоки піратів у банках і платіжних системах (Visa / MasterCard). Також учасники Ініціативи можуть отримати консультації експертів у сфері  захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами,  інформаційну підтримку та обмін досвідом з іншими учасниками й партнерами  Чистого неба.

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Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи Чисте небо, наголосив, що  FILM.UA Group — перша компанія, яка приєдналася до ІЧН, основним видом діяльності  якої є кіновиробництво.

хакери

-Ми бачимо позитивну динаміку в розширенні Чистого неба,  особливо нам приємно, що такі великі компанії поділяють наші цінності й готові активно  брати участь у захисті прав правовласників в Україні, підсумував Микола Фаєнгольд.

Чисте небо продовжує приймати заявки про вступ: від продакшн-компаній, іноземних  телеканалів і правовласників, рекламних агентств, провайдерів програмних послуг та  всіх, хто розуміє, що без захисту прав інтелектуальної власності неможливий розвиток  креативної індустрії.

Також Факти ICTV писали про боротьбу з крадіжкою контенту 2020: в Чистому небі підбили підсумки.

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