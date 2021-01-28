FILM.UA Group приєдналася до боротьби з крадіжками контенту

Найбільша в Україні медіагрупа FILM.UA Group, яка займається створенням і дистрибуцією відеоконтенту, а також надає повний спектр сервісів у сфері кіноіндустрії сьогодні стала асоційованим учасником антипіратської Ініціативи Чисте небо.

Як і всі учасники креативної індустрії, особливо такого великого масштабу, FILM.UA Group стикається з проблемою піратства, яке є однією з перешкод на шляху побудови кіноіндустрії в Україні. Приєднання до Ініціативи дасть змогу Групі боротися з цим

явищем у синергії з іншими гравцями ринку.

-Не таємниця, що 2020 рік став поворотним для кожного. Для FILM.UA Group глобальні зміни почалися трохи раніше: у 2019-му студія випустила на широкі екрани сім різножанрових проектів, загальний бокс-офіс яких становив понад 109 млн гривень. Цей потужний ривок не тільки посилив наші позиції на українському і світовому кіноринках, а й встановив планку, яку ми тепер маємо право тільки підіймати, — прокоментувала Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

Вона розповіла, що студія має безліч планів. Це і готові фільми, які незабаром з’являться на кіноекранах, і проекти в активному девелопменті, які поки що є таємницею. Але захист продукту від несанкціонованого використання — це і прояв поваги до творчих команд та результатів їхньої роботи, і відповідальність перед партнерами й структурами, причетними до створення, і, зрештою, збереження прибутку, що дасть змогу Групі розвиватися і надалі, заявляючи про Україну як про важливого гравця світового ринку кіновиробництва.

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо, зазначає, що українська кіноіндустрія зараз перебуває на етапі стрімкого розвитку: з’являється дедалі більше якісних масштабних проєктів, зокрема у співпраці з міжнародними партнерами, зростає аудиторія шанувальників — про українське кіно говорять, його цінують.

– Закон Про державну підтримку кінематографії в Україні 2017 року позитивно вплинув як на можливості галузі, так і на захист інтелектуальної власності. Але охочі нажитися, користуючись якісним авторським контентом, все одно не втрачають свій шанс, що приносить збитки правовласникам і деструктивно впливає на розвиток галузі. Тому я впевнений, що приєднання найбільшого в Україні продакшену аудіовізуального контенту FILM.UA Group до Чистого неба допоможе всім учасникам Ініціативи спільно посилити механізми захисту контенту та надихне на це інших правовласників, — говорить В’ячеслав.

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Ініціатива Чисте небо нагадує про привілеї та можливості членства. Це допомога у виявленні нелегальних розміщень контенту в мережі, доступ до внесення ресурсів, які порушили закон, на сервіс blacklists.org.ua і на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.

Крім цього — доступ до сервісу SUDUM, який допомагає блокувати вкрадений контент у мережі, можливість блокувати фінансові потоки піратів у банках і платіжних системах (Visa / MasterCard). Також учасники Ініціативи можуть отримати консультації експертів у сфері захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами, інформаційну підтримку та обмін досвідом з іншими учасниками й партнерами Чистого неба.

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Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи Чисте небо, наголосив, що FILM.UA Group — перша компанія, яка приєдналася до ІЧН, основним видом діяльності якої є кіновиробництво.

-Ми бачимо позитивну динаміку в розширенні Чистого неба, особливо нам приємно, що такі великі компанії поділяють наші цінності й готові активно брати участь у захисті прав правовласників в Україні, підсумував Микола Фаєнгольд.

Чисте небо продовжує приймати заявки про вступ: від продакшн-компаній, іноземних телеканалів і правовласників, рекламних агентств, провайдерів програмних послуг та всіх, хто розуміє, що без захисту прав інтелектуальної власності неможливий розвиток креативної індустрії.

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