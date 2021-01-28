FILM.UA Group присоединилась к борьбе с кражей контента

Крупнейшая в Украине медиагруппа FILM.UA Group, которая занимается созданием и дистрибуцией видеоконтента, а также предоставляет полный спектр сервисов в области киноиндустрии, сегодня стала ассоциированным участником антипиратской инициативы Чистое небо.

Как и все участники креативной индустрии, особенно такого большого масштаба, FILM.UA Group сталкивается с проблемой пиратства, которое является одним из препятствий на пути построения киноиндустрии в Украине. Присоединение к Инициативе позволит Группе бороться с этим явлением в синергии с другими игроками рынка.

— Не секрет, что 2020 год стал поворотным для каждого. Для FILM.UA Group глобальные изменения начались немного раньше: в 2019-м студия выпустила на широкие экраны семь разножанровых проектов, общий бокс-офис которых составил более 109 млн гривен. Этот мощный рывок не только усилил наши позиции на украинском и мировом кинорынках, но и установил планку, которую мы теперь имеем право только поднимать, — прокомментировала Виктория Ярмощук, СЕО FILM.UA Group.

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Она рассказала, что студия имеет множество планов. Это и готовые фильмы, которые вскоре появятся на киноэкранах, и проекты в активном девелопменте, которые пока что являются тайной. Но защита продукта от несанкционированного использования — это и проявление уважения к творческим командам и результатам их работы, и ответственность перед партнерами и структурами, причастными к созданию и сохранению прибыли, что позволит Группе развиваться и дальше, заявляя об Украине как о важном игроке мирового рынка кинопроизводства.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы Чистое небо, отмечает, что украинская киноиндустрия сейчас находится на этапе стремительного развития: появляется все больше качественных масштабных проектов, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами, растет аудитория поклонников — об украинском кино говорят, его ценят.

— Закон О государственной поддержке кинематографии в Украине в 2017 году положительно повлиял как на возможности отрасли, так и на защиту интеллектуальной собственности. Но желающие нажиться, пользуясь качественным авторским контентом, все равно не упускают свой шанс, что приносит убытки правообладателям и деструктивно влияет на развитие отрасли. Поэтому я уверен, что присоединение крупнейшего в Украине продакшена аудиовизуального контента FILM.UA Group к Чистому небу поможет всем участникам Инициативы совместно усилить механизмы защиты контента и вдохновит на это других правообладателей, — говорит Вячеслав.

Инициатива Чистое небо напоминает о привилегиях и возможностях членства. Это помощь в выявлении нелегальных размещений контента в сети, доступ к внесению ресурсов, нарушивших закон, на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Кроме этого — доступ к сервису SUDUM, который помогает блокировать украденный контент в сети, возможность блокировать финансовые потоки пиратов в банках и платежных системах (Visa /MasterCard). Также участники Инициативы могут получить консультации экспертов в области защиты интеллектуальной собственности, помощь во взаимодействии с государственными органами, информационную поддержку и обмен опытом с другими участниками и партнерами Чистого неба.

Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы Чистое небо, подчеркнул, что FILM.UA Group — первая компания, которая присоединилась к ИЧН, основным видом деятельности которой является кинопроизводство.

— Ми видим положительную динамику в расширении Чистого неба, особенно нам приятно, что такие крупные компании разделяют наши ценности и готовы активно участвовать в защите прав правообладателей в Украине, подытожил Николай Фаенгольд.

Чистое небо продолжает принимать заявки о вступлении от продакшн-компаний, иностранных телеканалов и правообладателей, рекламных агентств, провайдеров программных услуг и всех, кто понимает, что без защиты прав интеллектуальной собственности невозможно развитие креативной индустрии.

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