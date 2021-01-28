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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

Сидячих вірус не бере? Мер Франківська вимагає переглянути постанову про карантин

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті, щоб повернути його роботу до звичного режиму.

Сидячих вірус не бере? Мер Франківська вимагає переглянути постанову про карантин

– Сидячих вірус не бере?, – запитує очільник міста.

З його слів, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покривають реальної потреби пасажиропотоку. Мовляв, десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, аби сісти в автобус.

– Внаслідок цього частина людей просто змушені користуватися послугами таксі чи підсаджуватися у попутні машини, або долати необхідну відстань пішки у мороз, — зауважив Марцінків.

Мер також наголосив, що через карантинні обмеження у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків, які ніхто не компенсує.

– Сьогодні, 28 січня, на сесії я звернувся до центральної влади щодо скасування обмеження на перевезення пасажирів з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту у звичному режимі, — додав мер.

Які обмеження діють в Україні

З 25 січня в Україні перестали діяти посилені карантинні обмеження, однак до кінця лютого вся країна перейшла у помаранчеву зону карантину.

До цього часу в країні заборонено: 

  • перебувати у громадських місцях без захисних масок;
  • проводити масові заходи за участі понад 20 людей;
  • планово госпіталізовувати пацієнтів;
  • працювати спортзалам і фітнес-центрам, якщо в них перебуває більше однієї людини на 20 кв. м;
  • перевозити у громадському транспорті більше людей, ніж є сидячих місць.

Вакцинація в Україні

Поки у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, Україна лише готується отримати перші партії речовини. Вони мають надійти до країни у лютому.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Руслан Марцінків

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