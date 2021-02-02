Рівень смертності від коронавірусу в Україні нижчий, ніж у деяких розвинених країнах Європи з більш сильною системою охорони здоров’я.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Станом на сьогодні за рівнем смертності на 1 млн людей ми перебуваємо на 34-му місці у Європі. У нас майже втричі менше людей померло від коронавірусу, ніж, наприклад, у Великій Британії або в 2,5 раза менше, ніж у Франції, – зазначив міністр під час брифінгу.

Коронавірус в Україні

2 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 2 394 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 223 879.

За минулу добу через ускладнення, викликані Covid-19, померли 156 пацієнтів, від початку епідемії – 22 924. Натомість одужали 1 035 372 українці, за добу їх кількість збільшилась ще на 11 457.

Найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували в Києві – 285, Івано-Франківській області – 278, Запорізькій – 217, Чернівецькій – 159 та Харківській – 158.