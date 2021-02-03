За співпрацю з країною-агресором повинне бути кримінальне переслідування, а не запровадження санкцій.

Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи санкції проти Тараса Козака і блокування телеканалів 112 Україна, Newsone і Zik.

– Закон повинен бути один для всіх. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а кримінальна відповідальність повинна бути і в’язниця, – пояснив він.

Також Разумков зазначив, що санкції необхідно запроваджувати щодо тих осіб, яких неможливо покарати на місці.

Зокрема, до них належать іноземні держави, іноземні суб’єкти господарювання, які виходять за межі можливостей українських правоохоронних органів, органів, що відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом.

Санкції проти Тараса Козака і телеканалів 112 Україна, Newsone і Zik президент Володимир Зеленський запровадив 2 лютого.

Згідно з указом, протягом п’яти років ці медіа не повинні користуватися радіочастотами України, розповсюджувати телепрограми і надавати телекомунікаційні послуги.

Наразі телеканали 112 Україна, Newsone і Zik вже припинили трансляцію на українському телебаченні.