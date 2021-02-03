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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Потрібна кримінальна відповідальність, а не санкції: Разумков про співпрацю з агресором

За співпрацю з країною-агресором повинне бути кримінальне переслідування, а не запровадження санкцій.

Дмитрий Разумков

Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи санкції проти Тараса Козака і блокування телеканалів 112 Україна, Newsone і Zik.

– Закон повинен бути один для всіх. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, а кримінальна відповідальність повинна бути і в’язниця, – пояснив він.

Також Разумков зазначив, що санкції необхідно запроваджувати щодо тих осіб, яких неможливо покарати на місці.

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Зокрема, до них належать іноземні держави, іноземні суб’єкти господарювання, які виходять за межі можливостей українських правоохоронних органів, органів, що відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом.

Санкції проти Тараса Козака і телеканалів 112 Україна, Newsone і Zik президент Володимир Зеленський запровадив 2 лютого.

Згідно з указом, протягом п’яти років ці медіа не повинні користуватися радіочастотами України, розповсюджувати телепрограми і надавати телекомунікаційні послуги.

Наразі телеканали 112 Україна, Newsone і Zik вже припинили трансляцію на українському телебаченні.

Фото: УНІАН

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