Тривалість життя українців зросте, як мінімум, на 10 років завдяки реалізації законопроекту Про систему громадського здоров’я, який парламент ухвалив у першому читанні.

– У законопроекті чітко розписано, як уряд, міністерство, місцеві органи виконавчої влади мають діяти для збереження здоров’я людей, – повідомив у коментарі Фактам ICTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За допомогою інформаційного фонду даних громадського здоров’я представники влади відслідковуватимуть, що саме впливає на зменшення тривалості життя. Там будуть прописані чіткі механізми, як запобігти цим факторам.

На думку Віктора Ляшка, якби законопроект ухвалили до початку пандемії, органи влади могли б оперативніше реагувати.

– На початку епідемії в 2020 році ми зіткнулися з тим, що система розбалансована, і нам доводилось делегувати повноваження керівникам закладів через постанову Кабміну. Зараз висновки зроблені. Сформована модель дозволить нам швидко реагувати як на інфекційні хвороби, так і на різні фактори ризику для здоров’я людей, – говорить він.

Що зміниться після ухвалення законопроекту

Функції центральних органів виконавчої влади, створених після ліквідації Держсанепідемслужби, будуть закріплені законодавчо. До цього ці функції залишалися за ліквідованою санепідемслужбою.

Урегулюють діяльність мережі центрів із контролю та профілактики захворювань, які повинна реагувати на епідемії, токсикологічні, хімічні, екологічні аварії тощо.

Керівникам цих центрів профілактики і контролю захворювань – головним державним санітарним лікарям областей – нададуть владні повноваження як посадовим особам.

У законопроекті сформовані десять оперативних функцій громадського здоров’я, виконання яких зберігатиме здоров’я українців.

Реорганізація СЕС

У 2017 році Державну санітарно-епідеміологічну службу ліквідували. Її функції передали Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Таким чином виконали постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2016 року, який скасував рішення уряду про реорганізацію Держсанепідемслужби шляхом її приєднання до Держпродспоживслужби.

Реорганізація СЕС почалась у 2012 році, коли після адміністративної реформи Державна санепідемслужба стала окремим органом виконавчої влади. Тоді до сфери її управління від Міністерства охорони здоров’я передали всі 800 СЕС.