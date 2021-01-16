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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Перехід сфери обслуговування на українську: Кремінь закликав бізнес дотримуватися закону

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською. Персонал закладів може обслуговувати іншою мовою лише на прохання гостей.

Якщо відвідувач просить обслуговувати його українською, а його прохання ігнорують, він має право поскаржитися.

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що в Україні є лише одна державна мова і іншою бути не може.

– 2021 рік є ювілейним для української незалежності. Він є ювілейним і для української Конституції. І негоже всім нам, громадянам України, поважаючим свою рідну країну, за незалежність і територіальну цілісність якої віддають життя наші співгромадяни, сумніватися навіть у тому, що є якась інша мова в українській державі.

Тому питання захисту державної мови – це питання не тільки національних інтересів, це не тільки одне з завдань мене як Уповноваженого, це стратегічне завдання кожного громадянина на майбутнє.

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Він також звернувся до представників бізнесу з проханням дотримуватися закону.

– Я прошу представників бізнесу і тих, хто надаватиме послуги громадянам України, подбати, щоб їхній персонал скористався можливістю поспілкуватись виховано, культурно, толерантно українською мовою.

Скаргу про порушення закону можна подати безпосередньо на адресу уповноваженого – на сайті ombudsman.gov.ua.

– Протягом 30 діб ми готові встановити всі необхідні факти, надіслати відповідні звернення на ту чи іншу адресу з тим, щоб ці порушення були встановлені і усунуті найближчим часом, – розповів Кремінь Фактам ICTV.

Якщо таких порушень протягом року буде декілька, з власника закладу можуть стягувати штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Детальніше про те, що загрожує порушникам та як правильно подати скаргу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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