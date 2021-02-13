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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня – Ляшко

Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу вже наступного тижня.

Вакцинація від Covid-19 розпочнеться вже наступного тижня – Ляшко

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Йдеться про препарат AstraZeneca, яка надійде з Індії.

У лютому 2021 року Україна розраховує на отримання 500 тис – 1 млн доз вакцини. Реєстрацією поставок займатиметься ЮНІСЕФ.

Віктор Ляшко підкреслив, що препарат буде зареєстровано як гуманітарний вантаж, адже надаватиметься безкоштовно.

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На початковому етапі вакцинацію будуть проводити членам мобільних бригад, які пізніше будуть вакцинувати інших громадян.

Вакцинація в Україні

Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.

Після отримання перших партій препаратів планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Джерело: МОЗ

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