Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу вже наступного тижня.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Йдеться про препарат AstraZeneca, яка надійде з Індії.

У лютому 2021 року Україна розраховує на отримання 500 тис – 1 млн доз вакцини. Реєстрацією поставок займатиметься ЮНІСЕФ.

Віктор Ляшко підкреслив, що препарат буде зареєстровано як гуманітарний вантаж, адже надаватиметься безкоштовно.

На початковому етапі вакцинацію будуть проводити членам мобільних бригад, які пізніше будуть вакцинувати інших громадян.

Вакцинація в Україні

Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.

Після отримання перших партій препаратів планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.