Кабмін планує закупити квіти на майже 200 тис. грн для протокольних заходів

Секретаріат Кабінету міністрів України планує закупити квіти на 198 тис. грн, які використовуватимуть для заходів у 2021 році.

Така сума обумовлена ​​кількістю протокольних заходів за участю прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та керівництва секретаріату уряду.

Секретаріат хоче закупити 75 різних видів квітів. Зокрема 24 різновидів троянд, три різновиди гвоздики, два види антуріума, два види хризантем та евкаліпт.

Серед закуплених товарів тюльпани, нарциси, гербери, півонії, лози, орхідеї, плющ, гладіолуси і ялинки, а також упаковування для квітів.

Україна закупить військову продукцію

Протягом 2021 року для розвитку оборонної сфери України на територію держави поставлятимуть військову техніку на суму понад 10 млрд грн.

Зокрема 3 300 ракетно-артилерійських систем 2 700 приладів розвідки та спостереження, а також понад 320 автомобілів. Це стало можливим завдяки низці контрактів, які затвердили протягом 2020 року.

Джерело: Prozorro