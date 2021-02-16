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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Кабмін планує закупити квіти на майже 200 тис. грн для протокольних заходів

Секретаріат Кабінету міністрів України планує закупити квіти на 198 тис. грн, які використовуватимуть для заходів у 2021 році.

Кабмін планує закупити квіти на майже 200 тис. грн для протокольних заходів

Така сума обумовлена ​​кількістю протокольних заходів за участю прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та керівництва секретаріату уряду.

Секретаріат хоче закупити 75 різних видів квітів. Зокрема 24 різновидів троянд, три різновиди гвоздики, два види антуріума, два види хризантем та евкаліпт.

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Серед закуплених товарів тюльпани, нарциси, гербери, півонії, лози, орхідеї, плющ, гладіолуси і ялинки, а також упаковування для квітів.

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Протягом 2021 року для розвитку оборонної сфери України на територію держави поставлятимуть військову техніку на суму понад 10 млрд грн.

Зокрема 3 300 ракетно-артилерійських систем 2 700 приладів розвідки та спостереження, а також понад 320 автомобілів. Це стало можливим завдяки низці контрактів, які затвердили протягом 2020 року.

Джерело: Prozorro

Фото: Pixabay

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