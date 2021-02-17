Україна має не боятися та ефективно протидіяти російській агресії. Від Кремля варто очікувати реакції на закриття трьох проросійських каналів, 112, Zik та Newsone, але країна має бути сильною, щоб витримати її.

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми маємо не боятися. Ми маємо стояти на захисті наших національних інтересів, свого інформаційного простору і бути готовими до того, що може бути удар у відповідь, але ми маємо бути достатньо сильними, щоб витримати його, – зазначив Дмитро Кулеба у коментарі Фактам ICTV.

Водночас основними засобами протидії є підтримка власної армії та будування демократичних інституцій.

– Озброюватися та будувати демократичну Україну. Немає інших ефективних інструментів протидії агресивним намірам Росії, – додав міністр.

Нині ситуація на Донбасі постійно погіршується. Попри це, Україна зацікавлена у якнайшвидшому її урегулюванні. Київ сподівається на підтримку США.

– Україна однозначно вітатиме глибше залучення США до протидії агресивним діям Росії. Чи це буде у Нормандському форматі, чи це буде самостійна роль США, це вже питання переговорів. Поки визначеності немає. Але є підстави вважати, що нова адміністрація Байдена вважатиме зусилля зі стримування російської агресії одним із своїх пріоритетів, – прокоментував Дмитро Кулеба.

Потенціал Мінського процесу

Дмитро Кулеба вважає, що Мінський формат ще має потенціал.

За його словами, Україна має продовжувати діяти у його межах.

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