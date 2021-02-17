В Україні з’явиться перший тимчасовий шпиталь для лікування хворих на коронавірус. Його розгорнуть на базі лікарні в Івано-Франківській області.

Про це повідомив Михайло Радуцький – голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації. Через складну санепідемічну ситуацію в Івано-Франківській області комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо розгортання шпиталю.

Хворих на коронавірус лікуватимуть на базі Богородчанської лікарні, що на Івано-Франківщині. Для пацієнтів виділять 250 ліжко-місць.

Наразі в Івано-Франківській області найгірша ситуація щодо поширення коронавірусу. Заповненість ліжок перевищує 90%, в деяких закладах місць для хворих немає взагалі. За місяць кількість інфікувань зросла у чотири рази.

На Івано-Франківщині ввели червону зону карантину

Через складну епідемічну ситуацію в Івано-Франківській області ввели червону зону карантину. Учні старших класів перейдуть на дистанційне навчання, заклади харчування працюватимуть лише навинос.

Детальніше про обмеження червоної зони на Івано-Франківщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Радуцький