Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення квоти на імміграції в 2021 році, вона склала 9 818 осіб.

Розпорядження визначає максимальну кількість іноземних громадян та осіб без громадянства, які можуть отримати дозвіл на постійне проживання в Україні протягом 2021 року.

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Згідно з ним, квота для родичів громадян України складає 890 осіб (ними вважаються повнорідні брати і сестри, дідусі та бабусі, онуки і онучки), для людей, які раніше мали українське громадянство – 396 осіб, для батьків, подружжя та неповнолітніх дітей іммігрантів – 2 014 осіб.

Для діячів науки та культури, чия імміграція відповідає інтересам України, квота складає 580 осіб.

Необмежена кількість імміграцій встановлена для тих, хто здійснив іноземну інвестиційну діяльність в українську економіку на суму не менше $100 тис.

Також протягом року в Україну можуть імігрувати 5 706 кваліфікованих працівників, яких потребує економіка країни.

Для осіб, які прослужили у ЗСУ не менше трьох років, встановлена квота у 106 осіб.

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