На Одеському авіаційному заводі в цьому році збиратимуть американські військові гелікоптери Bell UH-1 Iroquois.

За словами директора державного концерну Укроборонпрома Юрія Гусєва, завод має достатньо виробничих потужностей, щоб виконати таке завдання. Попередньо перший літак планують зібрати до 30-річчя Незалежності України.

Одеський авіазавод входить до державного концерну Укроборонпром. Збірку американських літаків планують запустити у цьому році.

Bell UH-1 Iroquois – вертоліт компанії Bell Helicopter Textron, у народі більш відомий як Хьюї. Це військовий гелікоптер з одним газотурбінним двигуном.

Гелікоптер розробили у 1952 році, а його серійне виробництво запустили у 1960 році. За багато років вертоліт декілька разів модернізували.

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