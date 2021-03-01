Зеленський призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря.

Відповідний указ №83/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

Сергій Козир став заступником голови Херсонської ОДА у 2019 році, а згодом у 2020 році – тимчасовим головою Херсонської ОДА.

Володимир Зеленський побажав Сергію Козирю успіхів у роботі, зазначивши, що Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, та вручив службове посвідчення в Офісі президента. За словами Зеленського, Козир проявив себе під час роботи на посаді тимчасового голови Херсонської ОДА.

Сергій Козир – український діяч. Він народився у 1984 році в Донецьку. Має три освіти: зі спеціальності Розробка родовищ корисних копалин, Фінанси та Правознавство.

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки шахтоуправління. Згодом у 2005-2019 роках працював у сфері вугільної галузі. З вересня 2019 Козир був заступником голови Херсонської ОДА, а згодом став її тимчасовим головою.

Скічко став головою Черкаської ОДА

29 січня 2021 року Олександр Скічко став головою Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №38/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

Також в Офісі президента зазначили, що Скічко провів зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої він отримав своє службове посвідчення.