Упродовж 1 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Водяне бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Павлополя та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Окрім того, поблизу Красногорівки окупанти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського збройні формування РФ вели вогонь у напрямку наших позицій зі стрілецької зброї.

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Неподалік Павлополя внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ дістав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

Захисників оперативно доправили до медичного закладу.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

Поблизу населеного пункту Луганське бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

– Збройні формування РФ перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. 28 лютого міні БПЛА Місії зазнав впливу (глушіння сигналу) поблизу населеного пункту Ясинувата. Під час патрулювання непідконтрольних уряду України територій СММ ОБСЄ зафіксувала 12 одиниць озброєння та військової техніки, розміщених із порушеннями встановлених ліній відведення та 16 одиниць ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання, – зазначили у штабі ООС.

Станом на ранок 2 березня обстрілів не зафіксовано.

Доба на Донбасі

За 28 лютого на Донбасі зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Пищевик збройні формування РФ відкривали прицільний вогонь зі 12- міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український військовий.

Також окупанти стріляли поблизу Широкиного, Водяного, Верхньоторецька, Павлополя.